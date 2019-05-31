Özbekistan'da Kadir Gecesi
1 saat önce
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te halk Kadir Gecesi'ni idrak etmek için camilere akın etti.
Özbekistan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:37 Kaynak: AA
'ın başkenti Taşkent
'te halk Kadir Gecesi
'ni idrak etmek için camilere akın etti.
Taşkent sakinleri Mirza Yusuf Camisi'nin içi ve avlusunda namaz kıldı, duaı etti. Caminin içi ve avlusunun dolması üzerine halk, yan yollardaki caddelerde namaz kılmak zorunda kaldı. Trafiğe kapatılan yollarda binlerce Müslüman namazlarını kıldı.
Teravih namazı öncesince camide vazeden Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Osmanhan Alimov, cemaatin Kadir Gecesi'ni kutlayarak, bu kutsal gecenin ve ramazanın Müslüman dünyası için hayırlı olmasını temennisiyle dua etti.
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