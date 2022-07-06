Özbekistan'da Karakalpakistan'daki durumun normale döndüğü belirtildi - Son Dakika
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Özbekistan'da Karakalpakistan'daki durumun normale döndüğü belirtildi

06.07.2022 13:14
Özbekistan'da Karakalpakistan'daki durumun normale döndüğü belirtildi

Özbekistan'da ay başında yasa dışı protesto gösterilerin düzenlendiği Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki durumun tamamen normalleştiği bildirildi.

Özbekistan'da ay başında yasa dışı protesto gösterilerin düzenlendiği Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki durumun tamamen normalleştiği bildirildi.

Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta Özbekistan Milli Muhafız Birliği Komutan Yardımcısı Hamidcan Dadabayev açıklamalarda bulundu.

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da Karakalpakistan'ın merkezi Nukus'ta başlayan protesto gösterilerinin yasa dışı eylemlere dönüştüğünü kaydeden Dadabayev, bu olayların ardından meydana gelen durumun şu anda tamamen normale döndüğünü ve kontrol altında olduğunu belirtti.

Olaylarla ilgili olarak yabancı uyruklu vatandaşların da gözaltına alındığını vurgulayan Dadabayev, gözaltına alınanların soruşturma sürecinin devam etmesi nedeniyle kimliklerinin açıklanamayacağını söyledi.

Özbekistan makamları yerli ve yabancı basın mensupları için Nukus'a basın turu düzenleyerek, olaylarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Karakalpakistan'daki protesto gösterileri

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1 Temmuz'da Karakalpakistan'da protesto gösterileri düzenlenmişti.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaş tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek, buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini bildirmişti.

Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

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Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel, Son Dakika

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