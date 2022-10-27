Eşsiz özelliğe sahip Kur'an-ı Kerim nüshası Louvre Müzesi'nde sergilenecek! - Son Dakika
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Eşsiz özelliğe sahip Kur'an-ı Kerim nüshası Louvre Müzesi'nde sergilenecek!

27.10.2022 18:23

Özbekistan'da "Katta Langar Musfahı" adıyla bilinen ve Türk-İslam dünyasının en eski ve eşsiz el yazmalarından olan Kur'an-ı Kerim nüshası, ilk kez Fransa'daki Louvre Müzesi'nde sergilenecek.

8. asrın son çeyreğinde Arapçanın Kufi-Hicaz tarzıyla hayvan derisine yazıldığı belirlenen "Katta Langar Musfahı", 53x35 santimetrelik sayfa boyutlarına sahip.

Kimler tarafından nasıl getirildiği bilinmiyor! Eşsiz özelliğe sahip Kur'an-ı Kerim nüshası Louvre Müzesi'nde

Orta Asya'ya nasıl ve kimler tarafından getirildiği bilinmeyen mushafın sadece son 100 yıla ait geçmişi biliniyor. Mushaf, uzun yıllar Özbekistan'ın Kaşkaderya bölgesindeki adını aldığı Katta Langar köyünde bulunan camide muhafaza edilmesinin ardından 2003'te hediye verildiği Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Kütüphanesi'nde muhafaza altında tutuluyor.

Kimler tarafından nasıl getirildiği bilinmiyor! Eşsiz özelliğe sahip Kur'an-ı Kerim nüshası Louvre Müzesi'nde

Katta Langar Mushafı'nın bir sayfası Özbekistan Şarkşinaslık Enstitüsü El Yazmaları Merkezi'nde, iki sayfası Buhara İl Kütüphanesi'nde, 13 sayfası da Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Kütüphanesi'nde olmak üzere 16 sayfası Özbekistan'da bulunuyor. 1984'te Sovyetler Birliği yetkililerince muhafaza edildiği camiden 67 sayfası alıkonulan mushaf sayfalarının akıbeti hala bilinmiyor.

Kimler tarafından nasıl getirildiği bilinmiyor! Eşsiz özelliğe sahip Kur'an-ı Kerim nüshası Louvre Müzesi'nde

1936'da Rusya Bilimler Akademisinin St. Petersburg'daki Doğu El Yazmaları Enstitüsü tarafından kimliği belirsiz bir kadından satın alınan Katta Langar Mushafı'nın 81 sayfası ise hala söz konusu enstitüde muhafaza ediliyor. Kaynak: AA

Kimler tarafından nasıl getirildiği bilinmiyor! Eşsiz özelliğe sahip Kur'an-ı Kerim nüshası Louvre Müzesi'nde
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