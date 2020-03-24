Özbekistan'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Özbekistan'da koronavirüs önlemleri

12 dakika önce

Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ona karşı önlemler artıyor.

Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ona karşı önlemler artıyor.

Ermenistan'da 41 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 235'e ulaştı.

Kırgızistan'da 26 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, 26 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu.

Aralarında iki çocuğun da olduğu vakalar başkent Bişkek'in yanı sıra üç bölgedeki hastanelerde tedavi görüyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 25 Mart'tan itibaren 15 Nisan'a kadar ülkede acil olağanüstü hal ilan edilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Kazakistan'da 68 vaka

Kazakistan'da 6 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 68'e ulaştı.

Hastaların çoğunun bulunduğu Nur Sultan ve Almatı kentlerinde, özellikle yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamaları yönünde çağrılar yapılıyor.

Yurt dışındaki vatandaşları getirme çalışmaları sürerken Polonya'dan 207 yolcuyla havalanan uçak Kazakistan'a ulaştı, yolcular 14 günlük karantinaya alındı.

Ukrayna'da 84 vaka

Kovid-19 kaynaklı 3 kişinin yaşamını yitirdiği Ukrayna'da, vaka sayısı 84'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 görülen kişi sayısının 11 artarak 84'e yükseldiği kaydedildi.

Azerbaycan'da tedbirler sıkılaştırıldı

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, bugünden itibaren ülkede karantina rejimine geçildiğini duyurdu.

Karar gereği 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı, başkent Bakü'ye giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı durdurulurken, kafe ve lokantaların çalışma saatleri sınırlandırıldı. Sokak ve halka açık alanlarda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Gürcistan sınırının 20 Nisan'a kadar kapalı tutulacağı belirtildi.

Rusya'da önlemler arttı

438 Kovid-19 vakasının görüldüğü Rusya'da, Başbakan Mihail Mişustin karantinayı ihlal edenlerin cezalandırılmasına ilişkin gerekli çalışmaların yapılması ve vakaları cep telefonu aracılığıyla takip edecek bir sistemin geliştirilmesi talimatı verdi.

Rus vatandaşlarının yurt dışından tahliyeleri devam ederken Özbekistan'dan 397, Malta'da 114 kişi ülkeye getirildi.

Gürcistan'da 66 vaka

Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, vaka sayısının 5 artarak 66'ya çıktığını duyurdu

Ülkede şehirler arası yolcu taşımacılığı askıya alındı.

Özbekistan

Özbekistan'da da Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, en çok vakanın rastlandığı başkent Taşkent'e yalnızca oturma izni olanlar ve yük taşıyan araçlar girebiliyor.

Polis ve askerler, şehre giren araçları dezenfekte ediyor, bireylerin ateşini ölçüyor.

Gıda ürünleri satılan pazarlar dışında tüm pazar ve alışveriş merkezleri kapatıldı.

Ulaştırma Bakanlığı, şehirler arası otobüs, tren ve uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ilkbaharda yapılması planlanan askerlik celp döneminin ertelendiği belirtildi.

Özbekistan'da 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vakası sayısı 49'a çıktı.

Özbekistan'da koronavirüs önlemleri

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:35 Kaynak: AA

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