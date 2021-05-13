Özbekistan'da Kovid-19'a rağmen Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika

Özbekistan'da Müslümanlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 gün resmi tatil ilan edilen Özbekistan'da, sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılındı.

Başkent Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camileri doldurdu. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerinde namaz kıldı. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen ve üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazı hutbesini, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Osmanhan Alimov okudu. Namazın ardından ülkenin kalkınması, refahı, huzuru, tüm dünyada barış ve istikrarın tesisi için dua edildi.

Öte yandan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Mirziyoyev, mesajında, ülkesindeki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, ülkesinin de yaklaşık bir yıldan bu yana Kovid-19 salgınıyla ilgili zorlu sınav verdiğini belirtti.

Günümüzde ülkede halkla diyalog, insan hak ve menfaatlerinin sağlanması, vicdan özgürlüğünün temin edilmesine yönelik büyük çaplı reformlar ve köklü değişimlerin yapıldığına dikkati çeken Mirziyoyev, geniş kapsamlı bu çalışmaların, yeni bir Özbekistan'ı inşa etme, ülkede üçüncü Rönesans'ın temellerini atma, ülkenin kalkınması ve refahını amaçladığını aktardı.

Mirziyoyev, ayrıca ülke tarihinde ilk kez çok ciltli İslam Ansiklopedisi'nin yayımlandığını anımsatarak, bunun kutsal İslam dininin gerçek anlam ve içeriğinin halk arasında anlatılmasında önemli bir adım olduğunu dile getirdi.