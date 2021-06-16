Özbekistan'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 100 bini aştı - Son Dakika

Özbekistan'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 100 bini aştı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 350 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 104 bin 463'e çıktı.

Son 24 saatte 342 kişinin taburcu edilmesiyle toplam iyileşen sayısı 100 bin 328 oldu.

Virüs saptanan 2 kişinin vefat etmesiyle ölüm sayısının 711'e çıktığı ülkede hastanelerde 3 bin 424 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkeye Kovid-19'a karşı toplam 5 milyon 400 bin doz aşı getirilirken, bu çerçevede 2 milyon 529 bin 608 kişiye aşı uygulandı.