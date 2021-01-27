Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle askıya alınan konser ve etkinlikler yarın yeniden başlayacak - Son Dakika

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Mart 2020'de geçici olarak askıya alınan konser, gösteri ve toplu etkinliklerin yarından itibaren yapılmasına izin verildi.

Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, ülkede salgının ortaya çıkmasıyla 10 ay önce askıya alınan konser, gösteri ve toplu etkinlikler, Kovid-19'la ilgili durumun giderek istikrara kavuşmasından dolayı yarından itibaren, sıhhi kurallara uygun olarak düzenlenebilecek.

Buna göre, konser salonlarına kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla olmayan sayıda seyirci alınabilecek. Seyircilerin sosyal mesafeye katiyen riayet etmeleri, görevli ve seyircilerin maske takmaları gerekecek.

Kafe ve restoranların 08.00-23.00 saatlerinde çalışmasını öngören kısıtlamalar da kalkacak.

Son 24 saatte 39 Kovid-19 vakası tespit edildi

Özbekistan'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 39 artarak 78 bin 510'a, virüsten iyileşenlerin sayısı 85 artarak 76 bin 997'ye çıktı.

Virüs saptanan 892 kişinin tedavisi sürerken, şimdiye kadar 621 kişi ise hayatını kaybetti.

Vakanın ilk görüldüğü Mart 2020'de konser, gösteri ve benzeri etkinlikler ile kafe ve restoranların faaliyeti "geçici" olarak iptal edilirken, salgınla ilgili durumun normalleşmesi üzerine Eylül 2020'de kafe ve restoranların 08.00-23.00 saatlerinde çalışmasına izin verilmişti.