Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle askıya alınan cuma namazları yarından itibaren yeniden kılınabilecek - Son Dakika

Özbekistan'da son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine geçen ay askıya alınan cuma namazları, yarından itibaren yeniden kılınabilecek.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Ulemalar Kurulunun teklifini değerlendiren Koronavirüsle Mücadele Komisyonu, 17 Temmuz'da askıya alınan cuma namazlarının yarından itibaren kılınmasına izin verdi.

Buna göre, cami görevlilerinin virüse karşı aşılanmış olmaları gerekirken, camiye gelenlerden de aşılandıklarına dair belge göstermeleri talep edilecek.

Vatandaşların, camilerde maske takmaları zorunlu olacak, sosyal mesafe ve sıhhi kurallara uymaları gerekecek.

Özbekistan'da, son dönemde Kovid-19 vakalarının artması üzerine geçen ay Kurban Bayramı namazı ile cuma namazlarının kılınmaması kararlaştırılmıştı.

Cuma namazının dışındaki cemaatle kılınacak namazlar ise cami ve mescitlerin bahçe veya avlusunda açık havada kılınıyordu.

Toplam vaka sayısı 140 bin 210 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 296 bin 963 doz aşının yapılmasıyla uygulanan toplam aşı dozu 11 milyon 382 bin 468 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 925 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 140 bin 210'a, virüs tespit edilen 749 hastanın taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 133 bin 362'ye çıktı.

Son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 956 oldu.