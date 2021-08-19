Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1000'i geçti - Son Dakika

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 386 kişiye zatürre teşhisi konuldu, 844 kişide de virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 146 bin 459 oldu.

Kovid-19 tespit edilen 791 hastanın taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 139 bin 21 olurken, son 24 saatte 8 kişinin vefat etmesiyle virüs nedeniyle bugüne kadar ölenlerin sayısı 1002'ye çıktı.

Son 24 saatte yapılan 107 bin doz aşı ile ülkede Kovid-19'a karşı uygulanan aşı miktarı 12,5 milyon doza yükseldi.

1 Nisan'dan itibaren aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede 1 Kasım'a kadar ülke nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması öngörülüyor.

Ülkede aşılama için Moderna, Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.