Özbekistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

Özbekistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

01.04.2021 11:07
Özbekistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi, System.String[]

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artması üzerine yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artması üzerine yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, yeni vaka sayılarındaki artışı dikkate alarak bugünden itibaren düğün, aile merasimleri, konser, sinema, tiyatro ve diğer toplu etkinliklere yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Yeni uygulamaya göre, konser, sinema, tiyatro ve diğer gösteri salonlarına izleyiciler ateşi ölçülerek alınacak. Konser, sinema ve tiyatrolarda doluluk oranı en fazla yüzde 50 ile sınırlı tutulacak ve seyircilerin maske takma ve sıhhi kurallara riayet etmeleri gerekecek.

Düğün ve diğer aile merasimlerine de sıhhi kurallara riayet etme şartıyla en fazla 100 kişi katılabilecek.

En çok vakanın görüldüğü Taşkent'te 16 Mart'tan itibaren vatandaşların tedbirlere uymalarına ilişkin denetimler sıklaştırılmıştı.

Ülkede, yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük Kovid-19 vaka sayıları son dönemde yeniden artışa geçti.

Son 24 saatte vaka sayısı 187 artarak 82 bin 869'a yükselen ülkede, virüsten iyileşenlerin sayısı 184 artarak 80 bin 983'e çıktı.

Bin 257 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, 629 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs, Özbekistan, Konser, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi - Son Dakika


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