Özbekistan'da metro inşaatındaki göçükte ölü sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özbekistan'da metro inşaatındaki göçükte ölü sayısı 5'e çıktı - Son Dakika

Özbekistan'da metro inşaatındaki göçükte ölü sayısı 5'e çıktı

6 saat önce

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dün metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükseldi.

Özbekistan'da metro inşaatındaki göçükte ölü sayısı 5'e çıktı, System.String[]

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dün metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükseldi.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkentin Yunusabad semtinde inşaatı devam eden metro tünelinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen göçükte kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir işçinin daha cesedine ulaşıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı beşe çıktı. Toprak altında kalan diğer işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olayın araştırılması için Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Açılbay Ramatov başkanlığında komisyon kurulmuştu.

Özbekistan, Taşkent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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