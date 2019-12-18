Özbekistan'da metro tüneli inşaatında göçük - Son Dakika
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Özbekistan'da metro tüneli inşaatında göçük

6 saat önce

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte bazı işçilerin toprak altında kalmış olabileceği bildirildi.

Özbekistan'da metro tüneli inşaatında göçük, System.String[]

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte bazı işçilerin toprak altında kalmış olabileceği bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkentin Yunusabad semtinde inşaatı devam eden metro tüneli yapımında şiddetli yağış sonucunda göçük meydana geldiği belirtildi.

Metro inşaatında çalışan birkaç işçinin göçük altında kalmış olabileceği kaydedilen açıklamada, toprak altında kalanların kurtarılmasına ilişkin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, olayın nedenlerinin araştırılmasına ilişkin Başbakan 1. Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Açılbay Ramatov başkanlığında hükümet komisyonunun kurulduğu ifade edildi.

Kazada ölen veya yaralananların sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, görgü tanıkları da 5-6 kişinin göçük altında kalmış olabileceğini dile getirdi.

Özbekistan, Taşkent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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