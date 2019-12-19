Özbekistan'da metro tüneli inşaatındaki göçükte ölü sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özbekistan'da metro tüneli inşaatındaki göçükte ölü sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika

Özbekistan'da metro tüneli inşaatındaki göçükte ölü sayısı 6'ya çıktı

6 saat önce

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, dün metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Özbekistan'da metro tüneli inşaatındaki göçükte ölü sayısı 6'ya çıktı, System.String[]

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, dün metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkentin Yunusabad semtinde inşaatı devam eden metro tünelinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen göçükte kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir işçinin daha cesedine ulaşıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Toprak altında kalanların tamamının cesetlerinin çıkartılması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına da son verildi.

Hükümet, göçükte yaşamını yitirenlerin ailelerine 10 bin 500'er dolar maddi yardım yapılmasına karar verildiğini, yerel belediyelerin ölenlerin defnedilmesi için gereken yardımları sağlayacağını açıkladı.

Olayın araştırılması için Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Açılbay Ramatov başkanlığında komisyon kurulmuştu.

Özbekistan, Taşkent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması
İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

Son Dakika Haberleri
00:40 BBDSO, Azeri besteciler Bülbüloğlu ve Mirzayev'i ağırladı - Son Dakika
00:34 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
00:22 İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı - Son Dakika
00:21 Tarihçi İlber Ortaylı'dan Üsküp'te "Türkçe Eğitim Bayramı" dolayısıyla konferans - Son Dakika
00:12 Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:51:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özbekistan'da metro tüneli inşaatındaki göçükte ölü sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]