Özbekistan'da metro tüneli inşaatındaki göçükte ölü sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, dün metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkentin Yunusabad semtinde inşaatı devam eden metro tünelinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen göçükte kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir işçinin daha cesedine ulaşıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Toprak altında kalanların tamamının cesetlerinin çıkartılması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına da son verildi.

Hükümet, göçükte yaşamını yitirenlerin ailelerine 10 bin 500'er dolar maddi yardım yapılmasına karar verildiğini, yerel belediyelerin ölenlerin defnedilmesi için gereken yardımları sağlayacağını açıkladı.

Olayın araştırılması için Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Açılbay Ramatov başkanlığında komisyon kurulmuştu.