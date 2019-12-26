Özbekistan'da Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özbekistan'da Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus etkinliği - Son Dakika

Özbekistan'da Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus etkinliği

6 saat önce

Özbekistan'daki Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus etkinliği düzenlendi.

Özbekistan'da Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus etkinliği, System.String[]

Özbekistan'daki Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus etkinliği düzenlendi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve büyükelçilik mensupları ile çok sayıda veli hazır bulundu.

Okul Müdürü Abdullah Kavaklı, etkinliğin anlam ve içeriğini anlatan bir konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler Mevlana Celaleddin Rumi şiirleri okudu, semah gösterisi düzenledi. Hadis dinletisi ve sinevizyon gösterisinin yapıldığı programda, okul korosu tarafından ilahiler okundu.


Etkinliğin sonunda Mevlid-i Nebi ve Şeb-i Arus konusunda düzenlenen şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Özbekistan, Taşkent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:08 Kaynak: AA
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