Özbekistan'da Nevruz Bayramı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor - Son Dakika

Özbekistan'da Nevruz Bayramı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor

21.03.2021 13:11
Özbekistan'da Nevruz Bayramı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor, System.String[]

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapılıyor.

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapılıyor.

Eski Sovyet döneminde Nevruz Bayramı kutlamalarının yasaklanmasına rağmen, halkın kendi değerlerine, gelenek, görenek, örf ve adetlerine gösterdiği önemden dolayı nevruz, bin yıllardan bu yana varlığını sürdürüyor.

Bağımsızlığını elde etmesinin ardından yeniden milli örf, adet, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan Özbekistan'da alınan kararla Nevruz Bayramı, resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2020'de resmi kutlamaların yapılmadığı Özbekistan'da, bu yıl salgına rağmen Nevruz Bayramı resmi kutlamaları etkinlikleri düzenlendi, Taşkent'teki park ve meydanlarda sıhhi kurallara riayet edilerek bayram etkinliklerinin yapılmasına izin verildi.

"Bu zorlu dönem, ne kadar birbirine bağımlı olduğumuzu açıkça gösterdi"

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katılımıyla Humo Arena Sarayı'nda düzenlenen Nevruz Bayramı resmi kutlama töreninde, ülkenin çeşitli yörelerinden gelen sanatçılar tarafından baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı ile ilgili şarkı ve türkülerle halk dansları icra edildi.

Mirziyoyev, törende yaptığı konuşmada, salgının başladığı ilk günlerde halkla birlikte bu sınavdan daha güçlü olarak çıkacaklarını dile getirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten de gücümüz, birlik ve beraberlik, cesaret ve metanet, karşılıklı sevgi, destek ve cömertlik ile geleceğe olan güvenimizdedir. Yaşadığımız sınavlı günler, bu gerçeği bir kez daha kanıtladı. Bu zorlu dönem, ne kadar birbirine bağımlı ve gerekli olduğumuzu açıkça gösterdi. Birbirine sevgi ve saygı içinde yaşamanın en önemli hayati zaruret olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler, sadece birlikte büyük şeyler yapabileceğimizi tekrar teyit ettik."

Özbeklerde Nevruz Bayramı

Tabiatın uyandığı, doğanın yenilenerek yeşilliğe büründüğü ve baharın müjdecisi nevruzun gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu 21 Mart'ta kutlandığı Özbekistan'da, halk arasındaki nevruz kutlamaları, mart boyunca devam ediyor.

Bayram günlerinde insanlar birbirlerine Nevruz yemekleri olan kök samsa, halim, sümelek ve Özbek pilavı ikram ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da Nevruz Bayramı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor - Son Dakika


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