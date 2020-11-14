Özbekistan'da pahalı makam araçlarının yasaklanması önerisi - Son Dakika

Özbekistan Yolsuzlukla Mücadele Ajansı, yasal çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarının pahalı makam araçları satın almalarına yasak getirilmesini içeren bir kararname taslağı hazırladı. Taslağın Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanması durumunda kamu görevlilerinden gösterişten uzak, ucuz ve ekonomik taşıtların tercih edilmesi isteneceği belirtildi.

Özbekistan'da yasal çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarının pahalı makam araçları satın almalarına yasak getiriliyor. Kamu görevlilerinden gösterişten uzak, ucuz ve ekonomik taşıtların tercih edilmesi talep edilecek. Özbekistan Yolsuzlukla Mücadele Ajansı tarafından hazırlanan kararname taslağı Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından olduğu gibi imzalanırsa şehir ve ilçe belediye başkanları için tahsis edilecek taşıtların fiyatı 25 bin 800 doları (267 milyon 600 bin Özbek somu), Bakanlıklar ve devlet idarelerine bağlı vilayetlerdeki ve Taşkent'teki kuruluşların üst düzey yöneticileri için tahsis edilecek taşıtların fiyatı 15 bin doları (156 milyon 100 bin Özbek somu) geçmeyecek.

Kararname ile yeni tahsis edilen makam araçlarının en az 5 sene sonra değiştirilmesine izin verilecek. Satın alınan araçların kullanımı konusundaki hassasiyet de taslakta yer aldı. Makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacağı, aksine hareket edenler hakkında cezai işlem yapılacağı kaydedildi. - TAŞKENT