Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 mahkum affedildi - Son Dakika
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Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 mahkum affedildi

01.05.2022 09:06
Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 mahkum affedildi

Özbekistan'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 65 mahkum affedildi.

Özbekistan'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 65 mahkum affedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve kesinlikle düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, 65 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 41 mahkum salıverilecek, 24 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak. Affedilen mahkumlar arasında üç yasa dışı örgüt mensubu, üç 60 yaş üstü kişi, üç kadın, bir yabancı uyruklu bulunuyor.

Kararnameyle, affedilerek tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Ülkede son olarak Nevruz Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 75 mahkum affedilmişti.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 mahkum affedildi - Son Dakika


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