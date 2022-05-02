Özbekistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Özbekistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

02.05.2022 08:35
Özbekistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Başkent Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen, üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği, Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazını, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nuriddin Haliknazarov kıldırdı.

Haliknazarov vaazında, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiğini, küs olanların barıştığını dile getirerek vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrarı için dua edildi. Namazdan sonra vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki 2 bin 100'den fazla camide teravih namazı kılınırken 1525 camide hatim indirilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika


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