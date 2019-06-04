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Özbekistan'da Ramazan Bayramı'nda "Gelin selamı" ve "Fatiha" adetleri

45 dakika önce

Özbekistan'da Ramazan Bayramı "Gelin selamı" ve Fatiha" adetleri ile kutlanıyor.

Özbekistan'da Ramazan Bayramı'nda
Özbekistan'da Ramazan Bayramı "Gelin selamı" ve Fatiha" adetleri ile kutlanıyor.
Ramazan Bayramı'nın yarın başlayacağı ülkede, bayram hazırlıkları da devam ediyor. Özbekistan'da dini bayramlarda "Gelin selamı" ve "Fatiha" adetleri öne çıkıyor.
Evlendikten sonra ilk bayramlarını yaşayacak genç ailelerde bayram günlerinde "Gelin selamı" adeti yaşatılıyor. Buna göre, Özbek kızları, bayramda kendisini ziyarete gelenleri, başlarının üzerine attıkları beyaz yazmayı her iki ucundan tutarak yüzlerini gösterecek şekilde yukarı kaldırıyor ve eğilerek üç kez selamlıyor.
Misafirler de geline "Çok yaşa", "Mutluluğun daim olsun", "Allah bir yastıkta kocatsın" gibi dileklerde bulunuyor. Misafirler, evin yeni gelini tarafından hazırlanan yemekleri tadarak yeni ailenin mutluluğu için dua ediyor.
Bayram günlerinde kabir ziyaretlerinin yanı sıra sürdürülen "Fatiha" adetine göre, bayram öncesi cenazesi olan aileler, evlerinde sofra kuruyor. Cenaze evini bayramda bir kez daha ziyaret edenler, sofraya oturup hayatını kaybeden kişinin ruhuna Fatiha okuyor. Ev sahibi, gelen ziyaretçilere Özbek pilavı ikram ediyor.
Oruç tutmaya Türkiye'yle aynı gün başlayan Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinin Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 5 Haziran'a denk geleceğine ilişkin kararını dikkate alarak yayınladığı kararnameye göre, ülkede Ramazan Bayramı yarın kutlanacak. Kararnameyle yarın ve 6 Haziran ülkede resmi tatil ilan edildi.
Halkın Ramazan Bayramı'nı rahat kutlayabilmesi için gerekli önlemlerin alınması istenen kararnamede, kamu kuruluşları, devlet kurumları ve idarelerinin bayramın Özbek halkının örf adet ve değerlerine uygun kutlanmasına ilişkin düzenlemeleri yapması ve ülkedeki basın organlarına da bayrama ilişkin etkinliklere geniş yer vermesi çağrısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:30 Kaynak: AA
Özbekistan, Ramazan Bayramı, Güncel
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