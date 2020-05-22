Özbekistan'da Ramazan Bayramı nedeni ile af ilan edildi - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla mahkumların affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.



Özbekistan'da Ramazan Bayramı nedeni ile mahkumlara af ilan edildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların affedilmesine ilişkin kararnameyi bugün imzaladı. Kararname ile 258 mahkum aftan yararlandı. Yetkililer, 101 şartlı tahliye olmak üzere 117 mahkum tahliye edildiğini aktarırken, 141 mahkumun ise ceza sürelerinin kısaltıldığını açıkladı. - TAŞKENT