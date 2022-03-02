Özbekistan'da, Rusya'ya yaptırımların ülkeye etkisini hafifletmek için önlem alınacak - Son Dakika
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Özbekistan'da, Rusya'ya yaptırımların ülkeye etkisini hafifletmek için önlem alınacak

02.03.2022 14:22
Özbekistan'da, Rusya'ya yaptırımların ülkeye etkisini hafifletmek için önlem alınacak

Özbekistan'da, ülkenin önemli ticari ortağı olan ülkelerdeki mevcut durumdan dolayı oluşabilecek olası olumsuz sosyo-ekonomik sonuçları hafifletmeye yönelik önlem planı hazırlanacak.

Özbekistan'da, ülkenin önemli ticari ortağı olan ülkelerdeki mevcut durumdan dolayı oluşabilecek olası olumsuz sosyo-ekonomik sonuçları hafifletmeye yönelik önlem planı hazırlanacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bazı önemli ticaret ortağı ülkelerdeki mevcut durumu dikkate alarak ülkesindeki olası olumsuz sosyo-ekonomik sonuçları hafifletmeye yönelik özel bir önlem planının hazırlanması konusunda Bakanlar Kurulu'nu görevlendirdi. Buna göre, Bakanlar Kurulu kısa zamanda bununla ilgili özel önlem planı geliştirecek.

Söz konusu önlem planında, ülkenin finans sisteminin istikrarının sağlanması, işletmelerin kesintisiz çalışması ve planlanan yatırım projelerinin zamanında uygulanmasına özel önem verilecek. Bakanlar Kurulu ayrıca, ihracat coğrafyasının daha da çeşitlendirilmesi için çaba gösterecek, ulaşım ve lojistik ağının güvenilir işleyişini sağlamak için ek önlemler alacak.

İl valileri de sosyal korumanın güçlendirilmesi, yeni istihdam yaratılması ve işsizlere istihdamın artırılmasının yanı sıra tüketici piyasasında fiyatların keskin dalgalanmalarını önlemek için ihtiyati tedbirler geliştirecek.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkelerinin bir dizi yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı durumunda. Öte yandan, Rusya'da 3 milyondan fazla Özbek vatandaşı göçmen işçi olarak çalışıyor.

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Kaynak: AA

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