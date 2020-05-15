Özbekistan'da, Sardoba Barajı felaketzedeleri için yeni ev inşaatı çalışmaları başladı - Son Dakika

Özbekistan'da, Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucunda meydana gelen taşkında su altında kalan yerleşim alanları yerine yeni ev inşaatı çalışmalarına başlandı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucunda meydana gelen taşkında zarar gören bölgeyi dördüncü kez ziyaret ederek, felaketzedelerle bir araya geldi ve vatandaşlara moral verdi.

Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, taşkında kullanılamaz hale gelen evlerin yerine yenilerinin yapılacağını söyledi.

Taşkın bölgesinde 4 bin 500 ailenin bulunduğunu kaydeden Mirziyoyev, her aileye 4 biner dolar para yardımı yapılacağını aktardı.

Mirziyoyev, taşkının ardından bölgeden tahliye edilen 90 bin kişinin 66 bininin evlerine döndüğünü, evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşların ise 1 Eylül'e kadar inşaatı tamamlanacak yeni evlere taşınacaklarını vurguladı.

1 Mayıs'ta Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucunda meydana gelen taşkında suya kapılan 4 kişi hayatını kaybetmiş, 90 bin kişi de bölgeden tahliye edilmişti. Taşkında 3 bine yakın ev kullanılamaz hale gelirken, 30 bin hektar arazi hasar görmüştü.