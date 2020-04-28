Özbekistan'da şiddetli rüzgar can aldı - Son Dakika

Açıklamada, evlerin çatılarının uçması ve ağaçların devrilmesi sonucunda 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı, kurtarma ekiplerinin felaketin sonuçlarının giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle altyapı sistemleri hasar gören doğal gaz ve elektrik hizmetlerinde kesintiler yaşandığı belirtildi.

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