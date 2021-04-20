Özbekistan'da Tarım Bakanı danışmanlığına Türk uzman atandı - Son Dakika

Özbekistan'da Tarım Bakanı danışmanlığına Türk uzman atandı

20.04.2021 14:31
Özbekistan'da Tarım Bakanı danışmanlığına Türk uzman atandı, System.String[]

Özbekistan Tarım Bakanı Camşid Hocayev'in danışmanlığına ve bakanlık bünyesindeki Çiftçi Eğitim Merkezi Direktörlüğüne, Isparta Tarım Müdürlüğünden emekli Muhammet Sedat Kolcuoğlu getirildi.

Özbekistan Tarım Bakanı Camşid Hocayev'in danışmanlığına ve bakanlık bünyesindeki Çiftçi Eğitim Merkezi Direktörlüğüne, Isparta Tarım Müdürlüğünden emekli Muhammet Sedat Kolcuoğlu getirildi.

Özbekistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 yıldır Özbekistan'da bir firmanın genel müdürlüğünü yapan Kolcuoğlu, Tarım Bakanı Camşid Hocayev'in imzaladığı kararla, bakan danışmanı ve bakanlık bünyesinde Çiftçi Eğitim Merkezi Direktörü olarak atandı.

Daha önce Tarım Bakanlığında çiftçi eğitimi, yayım ve kırsal kalkınma uzmanı olarak görev yapan Kolcuoğlu, bakan danışmanı görevinde, ülkede çiftçilerin eğitilmesi, tarım sektöründe yenilikçi teknolojilerin uygulanması, uluslararası iş birlikleri ve Türkiye'nin tarım alanındaki deneyimlerinin aktarılması konularında çalışmalar yapacak.

Muhammet Sedat Kolcuoğlu, Dünya Bankası destekleri ve kırsal kalkınma projeleri kapsamında, Özbekistan'da çiftçi eğitimi programlarının geliştirilmesine ve ülke genelinde diğer çiftçi eğitim merkezlerinin kurulmasına öncülük edecek.

Kolcuoğlu, AA muhabirine, ülke ekonomisinin önemli sektörlerinden olan tarımın hızla geliştiği Özbekistan'da görev yapmasının kendisi için gurur verici olduğunu kaydederek, ülkede tarımın kalkınmasına ve Özbek çiftçilerin en iyi şekilde eğitilmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Daha önce Isparta İl Tarım Müdürlüğünde çiftçi eğitmeni ve yayım şube müdürü, Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde de yayım ve ekonomi bölüm başkanı görevlerinde bulunan Kolcuoğlu, Özbekistan'da bu görevleri yaparken, Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerini aktarmayı, ülkede tarım sektörünün daha da gelişmesine ve Türkiye ile Özbekistan arasında tarım alanındaki iş birliklerinin daha da artmasına katkı sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Bekir Pakdemirli, Özbekistan, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da Tarım Bakanı danışmanlığına Türk uzman atandı - Son Dakika


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