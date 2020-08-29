Özbekistan'da TOBB ETÜ Taşkent Şubesine giriş sınavları yapıldı - Son Dakika

Özbekistan'da kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Taşkent Şubesine 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için giriş sınavları düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in şubatta Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında TOBB ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde kurulan TOBB ETÜ Taşkent Şubesinde eğitim almak isteyen çok sayıda Özbek öğrenci sınavlara katıldı.

TOBB ETÜ Taşkent Şubesini bünyesine alan Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi stadında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe ve sıhhi kurallara riayet edilerek düzenlenen sınava giren öğrenciler, kapıda ateşleri ölçülerek içeriye alındı.

Özbekistan'da kurulan ilk Türk üniversitesinde eğitim almak için yapılan sınavlara yaklaşık 500 Özbek öğrenci, 2 oturumlu olarak düzenlenen sınavlarda ter döktü.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek

Sınavlar başlamadan önce düzenlenen törende konuşan TOBB ETÜ Taşkent Şubesi Rektörü ve Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Atham İkramov, üniversitenin Taşkent şubesinin iki ülke cumhurbaşkanlarının talimatları doğrultusunda faaliyete geçtiğini anımsattı.

İkramov, sınavı kazanacakların bu üniversitenin Taşkent Şubesinin ilk öğrencileri olacağını vurgulayarak, sınava giren öğrencilere başarılar diledi.

Sınava katılan Özbek öğrenci Alişir Hudaynazarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbekistan'da Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan bir Türk üniversitesi şubesinin açılmasının çok sevindirici olduğunu kaydederek, amacının sınavları kazanarak bu üniversitede okumak olduğunu dile getirdi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek TOBB ETÜ Taşkent Şubesi, Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi bünyesinde devlete ait olmayan üniversite statüsünde faaliyet gösterecek.

Taşkent Şubesi, ilk etapta hayata geçireceği "E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi" ve "Uluslararası İşletme ve Girişimcilik" lisans programlarıyla ilk dönemine başlayacak.