Özbekistan'da Türk zırhlısı "Ejder Yalçın"a benzer prototip araç ortaya çıktı

Türk zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ın Özbekistan'da 1000 adetlik ortak üretimi beklenirken araca benzer başka bir prototip araç ortaya çıktı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in 2017'deki Türkiye ziyaretinde zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina ve Sanayi AŞ ile Özbekistan'ın UzAuto firması arasında 24 adet hazır alım, 1000 adet Ejder Yalçın 4x4'ün Özbekistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.

Nurol Makina geçen sürede 24 aracın teslimatını tamamladı, ancak 1000 aracın ortak üretimi konusunda herhangi bir gelişme olmadı.

Geçen sürenin ardından başka bir firma tarafından Özbekistan'da yeni bir zırhlı araç prototipi geliştirildiği duyuruldu. Tarlon ismi verilen prototip araç, Ejder Yalçın'a benzerlikler taşıyor.

Nurol Makina yetkilileri, söz konusu araçtan basın organlarına yansıyan bilgilerden sonra haberdar olduklarını söyledi.

Aracın genel görünüm ve birçok detayıyla Ejder Yalçın'a büyük benzerlikler taşıdığını, açıklanan özelliklerinin de örtüştüğünü vurgulayan yetkililer, bu nedenle kamuoyunda ortak üretimin hayata geçtiği gibi bir algı ortaya çıktığını ifade etti. Yetkililer, ortak üretim kapsamında böyle bir aracın geliştirilmesi ve üretiminin söz konusu olmadığını bildirdi.