Üye Girişi
Özbekistan'da Türkiye Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Özbekistan'da Türkiye Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi

01.12.2021 13:14
Özbekistan'da Türkiye Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinde "Türkiye Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinde "Türkiye Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Üniversite ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Olgan Bekar, Büyükelçilik mensupları ve Türk kurumlarının yetkilileri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Gülçehre Rihsiyeva, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin çok köklü olduğunu ve son yıllarda hızla gelişerek en üst düzeye ulaştığını belirtti.

Türkiye üniversiteleriyle sıkı iş birliği içinde olduklarını ve üniversitelerinde Türk dili ve edebiyatı eğitimi verildiğini söyleyen Rihsiyeva, amaçlarının bu tür etkinlikler düzenleyerek Özbek öğrencilere Türk kültürünü ve geleneklerini tanıtmak olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Bekar da jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli bir konuma sahip olan Özbekistan'ın bugün tarihine, geçmişine yakışır şekilde geleceğini inşa etmekte olduğunu vurgulayarak "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in "Yeni Özbekistan" olarak adlandırdığı yeni dönemde Türkiye ile Özbekistan arasındaki her alanda kaydedilen gelişmeler ilişkilerimizi parlak bir geleceğin beklediğini göstermektedir." dedi.

Bu yıl bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Özbekistan'ı ilk tanıyan ve Taşkent'te ilk büyükelçilik açan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Bekar, son 5 yılda Mirziyoyev'in Özbekistan için başlattığı vizyoner dönüşüm sürecinde iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki şahsi dostluk ve sevginin de ikili ilişkilere büyük bir ivme ve güç kattığını ve son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeye çıktığını kaydetti.

Üniversitede düzenlenen Türkiye Tanıtım Günleri etkinliğini çok önemli bulduğunu belirten Bekar, bu organizasyondan dolayı üniversite yetkilileri ve öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Bekar, Özbekistan-Türkiye ilişkilerine katkılarından dolayı Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinden bir grup akademisyene teşekkür plaketi takdim etti.

Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerinin de tanıtıldığı etkinlik kapsamında davetlilere Türk mutfağından örnekler de ikram edildi.

Türkiye Tanıtım Günleri kapsamında yarın Türkçe şarkıların seslendirileceği konser düzenlenecek, Özbek öğrenciler Taşkent Büyükelçiliği mensupları ve Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.

Özbekistan, Türkiye, Özbek, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da Türkiye Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı! 13:11 İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı 11:37 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?

Son Dakika Haberleri
13:11 İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!
13:05 Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!
12:56 CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!
12:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım
12:43 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi
12:39 PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü
12:32 Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan eşinin mezarına bile gidemiyor
12:28 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:26 Canlı yayında Halk Ekmek kavgası yaşandı!
12:10 HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira
Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor         
13:13
Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor! Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!         
13:05
CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi! CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!         
12:56
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum         
11:36
Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı         
11:34
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 13:20:20. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan'da Türkiye Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement