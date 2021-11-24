Özbekistan'da uluslararası eğitim forumu düzenlendi - Son Dakika

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Eğitim alanında reformlar ve başarılı iş birliği" konulu uluslararası eğitim forumu gerçekleştirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Okulları Kurumu tarafından organize edilen foruma aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30'a yakın ülkeden çok sayıda uzman ve yetkili katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, forum katılımcılarına gönderdiği kutlama mesajı, Cumhurbaşkanının bilim, sağlık ve spordan sorumlu danışmanı Abducabbar Abduvahidov tarafından okundu.

Mirziyoyev, mesajında, ülkede eğitimin geliştirilmesine yönelik köklü reformlar ve değişikliklerin yapıldığını belirterek, amaçlarının eğitimin kalitesini artırma yoluyla ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Konferansın açılışında konuşan Özbekistan Senatosu Başkan 1. Yardımcısı Sadık Safayev de ülkede demokratik ve açık bir toplumun inşasında eğitimin önemine dikkati çekerek, son yıllarda ülkede eğitim sisteminde önemli değişiklikler yapıldığını ve bunun şimdiden kendi sonuçlarını vermeye başladığını kaydetti.

Konferansa katılan Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız da Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında bilgi verdi.

Yıldız, konferansla ilgili olarak Türk basınına yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak katıldıkları konferansta, Özbekistan'da eğitim alanında gerçekleştirilmekte olan reformların ele alındığını anımsatarak, Türkiye olarak, Özbekistan'daki eğitim kurumlarıyla iş birliği meselelerini de ele aldıklarını belirtti.

Özbekistan ile eğitim alanındaki iş birliklerinin devam ettiğini dile getiren Yıldız, bu çerçevede Özbekistan'da faaliyette olan Türk okulunda 35 Türk öğretmenin çalıştığını, Özbek üniversitelerinde de 10'a yakın Türkçe öğretmeninin ders verdiğini aktardı.

Yıldız, konferans kapsamında Özbekistan Halk Eğitimi Bakanlığı üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği meselelerini ele alacaklarını da sözlerine ekledi.