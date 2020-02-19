Özbekistan'da Uluslararası Havacılık Forumu yapıldı - Son Dakika

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Özbekistan Havaalanları, Havacılık ve Lojistik" Uluslararası Havacılık Forumu düzenlendi.

Özbekistan hükümeti tarafından bu yıl ilki düzenlenen foruma aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'den fazla ülkeden 300'e yakın yetkili ve uzman katıldı.



Forumda konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, Orta Asya'daki en önemli ülkelerden olan Özbekistan'ın yakın dönemde kıtalar arası uçuşlar için önemli bir geçiş güzergahı olarak güvenli bir havacılık merkezi haline gelebileceğini belirterek, hükümetin bunun için çaba gösterdiğini kaydetti.

Abduhakimov, Özbekistan'ın charter seferleri için havacılık şirketlerine büyük miktarda sübvansiyonlar sunduğunu kaydederek, turizm sezonunda ülkeye yapılacak 300 yolcusu olan bir uçak seferi için 6 bin dolar, turizm sezonundan başka dönemlerde ise 15 bin dolara kadar sübvansiyon desteği sağladığını vurguladı.

2019'da ülkeye 6,7 milyon yabancı turist geldiğini ve bunun 1,3 milyon turistin geldiği 2016 yılına göre 5 kat daha fazla olduğunu kaydeden Abduhakimov, amaçlarının 2025 yılında ülkeye gelen yabancı turist sayısını 12 milyona çıkarmak olduğunu aktardı.

Ulaştırma Bakanı Elyar Ganiyev de Özbekistan'ın yabancı hava yolu şirketleri için elverişli koşullar yaratmak, ülkenin çekiciliğini artırmak için tüm havalimanlarında havaalanı ücretlerini yüzde 20 azaltmayı kararlaştırdıklarını belirtti. Ganiyev, ayrıca, uçuş planına dayanarak Özbekistan hava sahasından iniş yapmadan transit geçiş için izin alma prosedürünün basitleştirilmesinin planlandığını kaydetti.

Ulaştırma Bakanı 1.Yardımcısı İlham Mahkamov ise 2030'a kadar Özbekistan'ın Dünya Bankası'nın Lojistik Performans Endeksi'nde ilk 50 ülke arasına girmeyi planladığını kaydederek bu çerçevede ulaşım koridorlarını çeşitlendirme ve transit kapasitesini artırma çabalarını yoğunlaştırmak istediklerini vurguladı. Mahkamov, uluslararası deniz yollarından uzakta olan Özbekistan için ulaşım maliyetlerinin ülke ekonomisinin rekabet edebilirliğinde önemli bir faktör haline geldiğini de söyledi.