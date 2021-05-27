Özbekistan'da "Uluslararası Tekstil ve Moda Endüstrisi Fuarı" kapılarını açtı - Son Dakika

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 3. Uluslararası Tekstil ve Moda Endüstrisi Fuarı başladı.

Özbekistan hükümeti ve ITECA Fuarcılık tarafından organize edilen fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülkeden 100'den fazla şirket katılıyor.

Türk şirketlerinin katılım sağladığı fuarda, tekstil ürünleri ve teknolojileri, tekstil boyası ve kimyasal katkı maddeleri, kumaş, ev tekstili, iplik, aksesuar, çorap, kürk ve deri ürünleri, moda aksesuarları ve ayakkabılar sergileniyor.

Özbekistan Hafif Sanayi Birliği Başkanı İlham Haydarov, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin tekstil sektöründe yaptığı düzenlemeler sonucunda Özbekistan'ın dünyanın önde gelen tekstil ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Haydarov, ülkede 3 bine yakın tekstil işletmesinin faaliyette bulunduğunu, salgına rağmen geçen sene ülkenin tekstil ürünleri ihracatının 2 milyar dolara yaklaştığını kaydederek, "Bu yıl tekstil ürünleri ihracatını 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Üretilen 1 milyon ton pamuğun tamamının ülkedeki tekstil işletmelerinde işlendiğini anımsatan Haydarov, bunun sonucunda tekstilin, ekonominin stratejik ve hızla gelişmekte olan sektörlerinden biri olduğunu belirtti.

Fuara katılan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ise tekstil sektörünün Özbekistan'da en büyük 2. endüstri üretimini teşkil ettiğini kaydederek, Türkiye'nin Özbekistan'ın stratejik ortağı olarak tekstil alanında çok sıkı bir iş birliği içerisinde olduğunu ve bu iş birliğinin bundan sonra da gelişerek devam edeceğini dile getirdi.

Bekar, tekstil sektöründe 250'den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini anımsatarak, "Türk şirketleri Özbekistan'ın tekstil ihracatının üçte birini karşılıyor ve 10 binden fazla Özbek vatandaşına istihdam sağlıyor." diye konuştu.

Bekar, açılışın ardından Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker ile birlikte fuar alanındaki stantları gezerek, fuara katılan Türk iş adamlarıyla sohbet etti.

Katılımcıların Türk şirketlerinin stantlarına büyük ilgi gösterdiği fuar, 29 Mayıs'ta sona erecek.