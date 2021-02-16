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Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü dosyasından detaylar...

16.02.2021 13:11
Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü dosyasından detaylar...

MİT'in başarılı operasyonuyla, Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen firari FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın, terör örgütü FETÖ'nün talimatıyla, terör örgütü PKK ile bağlantı kurduğu, örgüt üyelerine Ukrayna'daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat temin ettiği ortaya çıktı.

MİT'in başarılı operasyonuyla, Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen firari FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın, terör örgütü FETÖ'nün  talimatıyla,  terör örgütü PKK ile bağlantı kurduğu, örgüt üyelerine Ukrayna'daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat temin ettiği ortaya çıktı.

FETÖ firarisi Gürbüz Sevilay'ın terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları, iki örgüt arasındaki iş birliğini de ortaya çıkardı. DHA'nın edindiği bilgilere göre FETÖ'cü Gürbüz Sevilay, 2017 yılında, örgütten aldığı talimatla terör örgütü PKK/KCK ile bağlantı kurdu. Gürbüz Sevilay'ın sahibi olduğu şirketler üzerinden, terör örgütü PKK/KCK üyelerine, Ukrayna'daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat temin ettiği belirlendi.

FETÖ TALİMATIYLA PKK KARARGAHINDA ÖZEL GÖRÜŞME

FETÖ'den aldığı talimat ve yönlendirmeyle, Erbil üzerinden terör örgütü PKK/KCK organizasyonuyla Suriye'ye birçok kez giden FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın, Haseke'de terör örgütün kampları ve karargahlarında üst düzey teröristlerle görüşmeler yaptığı da ortaya çıktı. FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın görüştüğü terör örgütü üyeleri arasında Delil Malatya kod adlı Hüseyin Arslan ve örgütün Suriye'deki İHA ve drone sürecini bizzat yönlendiren Şahin Cilo ve Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de yer aldığı öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ANTİ TANK FÜZESİ FETÖ'DEN Irak ve Suriye'deki terör örgütü YPG/PYD-PKK'lıların,  FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'dan, örgüte anti tank füzeleri, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma gibi mühimmat ve teçhizat sağlamasını istediği öğrenildi. FETÖ talimatıyla terör örgütü PKK'ya askeri teçhizat temin etmeye başladığı belirlenen  Gürbüz Sevilay'ın, Ukrayna'ya gidip-geldiği tespit edildi. Gürbüz Sevilay'ın ortağı olduğu şirketler üzerinden savunma sanayi sektöründe faaliyet gösterdiği, örgütün mahrem imamlarına şirketinde "danışman" olarak görev verdiği, FETÖ'ye Özbekistan'dan maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan örgüt mensuplarının desteğiyle yurt dışında usulsüz ihaleler aldığı, bu yolla maddi kazanç sağlayarak Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı belirlendi.


Kaynak: DHA
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