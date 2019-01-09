Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Yatırımcıya Destekte Bulunmayan Vali ve Bakanların Maaşı Kesilecek

Özbekistan'da Yatırımcıya Destekte Bulunmayan Vali ve Bakanların Maaşı Kesilecek

24 dakika önce

Özbekistan'da uygulanmaya başlayan yeni denetim sisteminde, yabancı doğrudan yatırımcıya yeterli destekte bulunmayan vali ve bakanların maaşı yüzde 50 kesilecek.

Özbekistan'da Yatırımcıya Destekte Bulunmayan Vali ve Bakanların Maaşı Kesilecek, System.String[]
Özbekistan'da uygulanmaya başlayan yeni denetim sisteminde, yabancı doğrudan yatırımcıya yeterli destekte bulunmayan vali ve bakanların maaşı yüzde 50 kesilecek.

İlgili açıklama, 2019'da Özbekistan'da yatırım projelerinin hayata geçirilmesi konulu toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'den geldi. Uygulanacak olan yatırım projelerinin hayata geçirilmesi ile ilgili destek sisteminde, vilayet valileri, her hafta yabancı ülkelerin Taşkent büyükelçileri ile kendi vilayetlerine yapılması planlanan doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin temasta bulunacak. Bakanlar her hafta vilayetlere ziyarette bulunarak, mevcut yatırım projelerinin hayata geçirilmesi ve yeni projelerin şekillendirilmesi ile ilgili durum değerlendirmesi yapacak. Başbakan ve yardımcıları, yabancı ülkelerin Taşkent büyükelçileri ile vilayetlerdeki yabancı yatırım projelerinin hayata geçirilmesiyle ilgili devamlı toplantılar düzenleyecek. Bu toplantılarda büyükelçilerden alınan bilgiler sonucu, yabancı doğrudan yatırımcıya gereken destekte bulunmayan vali ve bakanların maaşı yüzde 50 kesilecek, tam destek verenlerin maaşına yüzde 50 zam yapılacak. - TAŞKENT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Özbekistan, Ekonomi
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