Özbekistan'da yeni doğal gaz yatağı bulundu - Son Dakika
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Özbekistan'da yeni doğal gaz yatağı bulundu

6 saat önce

Özbekistan'ın Buhara bölgesinde yeni doğal gaz yatağı keşfedildi.

Özbekistan'da yeni doğal gaz yatağı bulundu, System.String[]

Özbekistan'ın Buhara bölgesinde yeni doğal gaz yatağı keşfedildi.

Ülkenin ulusal petrol-gaz şirketi Özbekneftgazdan yapılan açıklamada, Buhara vilayetinin Karavulbazar ilçesinde yapılan arama-keşif çalışmaları sonucunda yeni doğal gaz yatağının bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki "Janubiy Kemaçı" yatağında tespit edilen 133 numaralı arama kuyusunun, 2 bin 300 metre derinliğinde yapılan arama-keşif çalışmaları sonucunda, günlük 50 bin metreküp doğal gaz üretme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Söz konusu yatakta üretimin başlatılması için yeterli olan doğal gaz akışının temin edildiği aktarılan açıklamada, keşfedilen yatağın toplam rezervleri hakkında bilgi verilmedi.

Yıllık ortalama 60 milyar metreküple dünyanın önemli doğal gaz üreticileri arasında yer alan Özbekistan'da yaklaşık 1,1 trilyon metreküp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Özbek hükümeti, 2021'e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Özbekistan, Buhara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:34 Kaynak: AA

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