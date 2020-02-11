Özbekistan'da yeni doğal gaz yatağı keşfedildi - Son Dakika
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Özbekistan'da yeni doğal gaz yatağı keşfedildi

6 saat önce

Özbekistan'ın Buhara bölgesinde yeni doğal gaz yatağı keşfedildiği bildirildi.

Özbekistan'da yeni doğal gaz yatağı keşfedildi, System.String[]

Özbekistan'ın Buhara bölgesinde yeni doğal gaz yatağı keşfedildiği bildirildi.


Ülkenin ulusal petrol-gaz şirketi Özbekneftgaz'dan yapılan açıklamada, Buhara vilayetinin Candar ilçesinde yapılan arama-keşif çalışmaları sonucunda yeni doğal gaz yatağının bulunduğu belirtildi.


Açıklamada, bölgedeki Şorkum yatağındaki 2 numaralı arama kuyusunun 2 bin 105 metre derinliğinde yapılan arama-keşif çalışmaları sonucunda günlük 200 bin metreküp doğal gaz üretme kapasitesine sahip olduğu kaydedilirken, kuyuda 2 bin 850 metre derinliğine kadar arama-keşif çalışmalarının sürdürüleceği vurgulandı.


Söz konusu yatakta üretimin başlatılması için yeterli olan doğal gaz akışının temin edildiği belirtilen açıklamada, yeni gaz yatağında arama-sondaj ve yeni kuyuların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Keşfedilen yatağın toplam rezervleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Özbekneftgaz verilerine göre, 2018'de ülkede 60,4 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, bunun 13 milyar metreküpü başta Çin ve Rusya olmak üzere komşu ülkelere ihraç edilmişti.

Yıllık ortalama 60 milyar metreküple dünyanın önemli doğal gaz üreticileri arasında yer alan Özbekistan'da yaklaşık 1,1 trilyon metreküp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Özbek hükümeti, 2021'e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Özbekistan, Buhara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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