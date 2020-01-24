Özbekistan'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
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Özbekistan'da yeni hükümet kuruldu

16 dakika önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Abdulla Aripov başbakanlığında kurulan yeni hükümet üyelerini onayladı.

Özbekistan'da yeni hükümet kuruldu, System.String[]

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Abdulla Aripov başbakanlığında kurulan yeni hükümet üyelerini onayladı.


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Özbekistan parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisince görüşülmesinin ardından takdim edilen yeni hükümet üyelerinin onaylanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Abdulla Aripov'un yeniden başbakan olarak yer aldığı hükümette, 4 başbakan yardımcısı, 21 bakan ve 10 devlet komitesi başkanı bulunuyor.

Özbekistan'da 22 Aralık 2019'da yapılan seçimlerin ardından yeni kabine oluşturulması amacıyla bu hafta başında hükümet istifa etmişti.

Daha sonra parlamento, geçen ay düzenlenen genel seçimleri kazanan Liberal Demokrat Parti tarafından aday gösterilen Abdulla Aripov'un yeniden başbakan olmasını onaylamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:02 Kaynak: AA
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