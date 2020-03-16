Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı - Son Dakika
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Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı

6 saat önce

NUR Özbekistan'da 5 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 6'ya ulaştı.

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı, System.String[]

NUR Özbekistan'da 5 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 6'ya ulaştı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Fransa'dan gelen bir Özbek vatandaşında tespit edilen virüs, onun iki çocuğunda ve üç kişide daha tespit edildi. Böylece toplam sayı 6'a yükseldi.

Diğer yandan Kültür Bakanlığı, 30-31 Mart'ta yapılacak "Hive 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ve 14-17 Nisan'da düzenlenmesi planlanan "Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti" açılış etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle ülkedeki tüm spor etkinlikleri ertelendi.

Ukrayna'da 2 kişide daha virüse rastlandı

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çernovtsi bölgesinde 2 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Böylece vaka sayısı 5'e ulaştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 17 Mart itibarıyla ülkenin diğer kentlerine ulaşımın sınırlandırılacağını, kültür ve spor etkinliklerinin yasaklanacağını belirtti.

Kiev'de alışveriş merkezleri ve lokantaların kapatılacağı, alışverişlerin internet üzerinden yapılacağını ifade eden Kliçko, sadece bakkal, banka, eczane ve akaryakıt istasyonlarının çalışacağını aktardı.

Ukrayna'da geçen hafta Kovid-19 vakası 71 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk ölüm kaydedilmişti.

Rusya'da vaka sayısı 66 oldu

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, düzenlediği basın toplantısında, virüs rastlanan kişi sayısının 66'ya yükseldiğini aktardı.

Muraşko ayrıca Belarus ile sınırları kapatma kararı aldıklarını dile getirdi.

Diğer yandan, Rus Utair hava yolu şirketi, Kovid-19 nedeniyle Özbekistan'a uçak seferlerini durdurdu.

Belarus'ta virüs görülen kişi sayısı 36'a ulaştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 36'ya çıktığı kaydedildi.

Kazakistan'da OHAL yürürlüğe girdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in dün ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) uygulanmasına bugün başlandı.

OHAL kapsamında, yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Büyük ticari tesislerin faaliyetlerine sınırlamalar getirildi, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatrolar, fuar merkezlerinin faaliyetleri askıya alındı.

Air Astana Hava Yolları, tüm yurt dışı uçuşlarını sınırladı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, devlet televizyon kanalları aracılığıyla halka hitabında, 9 vatandaşta virüsün tespit edildiğini hatırlatarak virüsün yayılma tehlikesi olduğunu, OHAL süresinin uzatılabileceğini söyledi.

Tokayev, sınır kapılarında uygulanan sınırlamaların transit yük taşımacılığını etkilemeyeceğini dile getirdi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, 1641 kişinin hastanelerde, 981 vatandaşın da ev karantinasında tutulduğunu bildirdi.

Gürcistan, yabancıların ülkeye girişini askıya aldı

Gürcistan hükümetinin, Kovid-19'a karşı aldığı önleyici tedbirler kapsamında 18 Mart'tan itibaren yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye gelmesi yasaklandı.

Kayak merkezlerinin erken kapatıldığı Gürcistan'da kafe, restoranların doğrudan hizmetlerine kısıtlamalar getirildi.

Gürcistan Sağlık Bakanlığı, ülkede vaka sayısını 33 olarak açıklamıştı.

Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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