Özbekistan'da Yerli ve Milli Ekipmanlarla 3 Boyutlu Tasarım Merkezleri Kuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan'da yerli ve milli ekipmanlarla 8 farklı okula 3 boyutlu tasarım merkezleri kuruldu ve 3D yazıcı kullanımı ile bakım eğitimi verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan'da yerli ve milli ekipmanlarla 8 farklı okula 3 boyutlu tasarım merkezleri kuruldu ve 3D yazıcı kullanımı ile bakım eğitimi verildi.



TİKA, Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma (MESİP) programı kapsamında, Özbekistan'ın farklı kolejlerinden gelen katılımcılara bir hafta süren '3D Yazıcı Kullanımı ve Bakım Eğitimi' verdi.



Özbekistan'da, 8 farklı kolejden 15 kişinin katıldığı programda, genel ileri düzey tasarım bilgisi, metal tasarım ve imalat usulleri, plastik kalıbı tasarlama ve imalatı, ileri düzey 3 boyutlu yazıcı kullanımı, 3 boyutlu yazıcı bakım ve onarım konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.



Eğitimler tamamlandıktan sonra TİKA her bir koleje üretimi yerli ve milli olan 3 boyutlu yazıcılar temin ederek 3 boyutlu tasarım merkezleri kurdu.



TİKA'nın kurduğu merkezlerle, çalışanların teknik yeterliliklerinin arttırılması ara eleman ihtiyacının giderilmesi ve yeni iş imkanlarının oluşturulması planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında 3D yazıcı kullanımı ve bakımı konusunda, eğitimlerin verilerek sürdürülebilir olması hedefleniyor. - ANKARA

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