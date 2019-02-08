Son Dakika Haberleri: Özbekistan'daki Bir Bankadan 100 Bin Dolar Çalındı

Özbekistan'daki Bir Bankadan 100 Bin Dolar Çalındı

55 dakika önce

Özbekistan'daki bir bankadan 100 bin dolar çalındığı bildirildi.

Özbekistan'daki Bir Bankadan 100 Bin Dolar Çalındı, System.String[]
Özbekistan'daki bir bankadan 100 bin dolar çalındığı bildirildi.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Fergana bölgesindeki bir banka şubesinden 100 bin dolar çalındı.

Açıklamaya göre, bir banka görevlisi mesai bitimi öncesinde 100 bin dolar paranın kasadan kaybolduğunu belirterek, polise başvurdu.

Savcılık ve polis tarafından hırsızlık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

100 bin doların banka kasasından nasıl kaybolduğuna ilişkin inceleme ve soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

Özbekistan'daki mevcut suç yasasına göre, yüklü miktardaki hırsızlığa 8 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezası veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:53 Kaynak: AA

Başsavcı, Özbekistan, 3. Sayfa, Dünya, Güncel
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