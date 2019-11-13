Özbekistan'daki fırsatlar yatırımcılara tanıtıldı

"Orta Asya'nın Parlayan Yıldızı Özbekistan, Ülke Tanıtım Toplantısı" etkinliğinde, ülkedeki yatırım fırsatları katılımcılara anlatıldı.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen etkinlik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleşti.

Özbekistan tanıtım filmi gösterimiyle başlayan programda, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri, Özbekistan'daki yatırım imkanları ve yatırımcılara sunulan destekler değerlendirildi.

Ülkenin Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev, etkinliğin potansiyel yatırımcılar ve Özbekistan'da çalışmak isteyen iş insanlarının yeni yollar bulmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Özbekistan'da Türk iş insanlarının büyük işler yaptığına dikkati çeken Agzamkhodjaev, "Ülkemizde sadece bu yılın ilk 9 ayında 350'ye yakın Türk sermeyeli şirket kuruldu. 2016'da Özbekistan ile Türkiye'nin ticaret hacmi 1 milyar dolar seviyesindeyken bu yıl sonunda 2 milyar doları aşması bekleniyor. Gelecek 2-3 yılda da 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Agzamkhodjaev, iki ülke arasında kültürel projelerin de yürütüldüğünü belirterek, gelecek yıl Türkiye'de Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin ilk toplantısının gerçekleştirileceğini ve Özbek-Türk kültür günlerinin düzenlenmesinin planlandığını dile getirdi.

"Özbekistan ile ilişkilerimizin güçlenmesi için çalışacağız"

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin iki ülke cumhurbaşkanlarının liderliğinde güçlü şekilde ilerlediğini söyledi.

Özbekistan'ın 33 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusu, zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, bereketli toprakları, 60 milyar dolarlık milli geliri ve çalışkan halkıyla Orta Asya'nın kalbinde yer aldığına işaret eden Eren, şunları kaydetti:

"Türkiye, girişimci dış politika hedefleriyle Özbekistan ile ilişkilerini eğitimden kültüre, tarımdan turizme, ekonomiden savunma sanayisine dek çok yönlü olarak sürdürmekten mutluluk duymaktadır. Bölgesel ve uluslararası alanlarda gerekli desteği birbirine her zaman sunmaya hazır olan ülkelerimiz arasında birlik ve beraberliği perçinleyerek yürümeye devam edeceğiz. İki kardeş ülkenin ekonomik ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sunmak üzere EkoAvrasya olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından karşılıklı plaket takdim edildi. Daha sonra Özbekistan'daki yatırım fırsatlarının tanıtıldığı panel bölümüne geçildi.

Etkinliğe, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile Türkiye ve Özbekistan'dan akademisyen, uzman ve iş insanları da katıldı.