Özbekistan'daki Türk işadamları Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Özbekistan'daki Türk işadamları Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi

19.03.2022 14:56

Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Taşkent'te Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Taşkent'te Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi.

Taşkent'teki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven ile dernek üyesi çok sayıda Özbek ve Türk iş adamı katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş, başkanı olarak yeni göreve başladığı derneğin faaliyetini daha da geliştirmek ve bu çerçevede başkent Taşkent'in yanı sıra ülkenin diğer bölgelerindeki Özbek ve Türk iş adamlarını dernek çatısı altında toplamak istediklerini belirtti.

Bekar da iyiliğin, hoşgörünün ve yeniden dirilişin kutlandığı Nevruz Bayramı dolayısıyla iş adamlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk iş adamlarının Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Son 5 yılda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin her alanda giderek geliştiğini, buna paralel olarak Türk iş adamlarının buradaki varlığının da güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Bekar, "Birlikten güç doğar ilkesiyle UTİD çatısı altında Özbekistan'da faaliyet yapan Türk ve Özbek şirketlerinin bir araya gelmesini ve tek ses olabilmesini istiyoruz ve destekliyoruz. UTİD'nin daha da güçlendirilmesi lazım. Sizler ne kadar güçlü olursanız, varlığınızı ne kadar hissettirirseniz bizler de büyükelçilik olarak kendimizi o kadar güçlü hissederiz ve birlikte önümüzdeki yolda ilerlemeye devam ederiz." dedi.

Etkinlik kapsamında davetlilere Özbek pilavı ile Nevruz Bayramı tatlısı "sümelek" ikram edildi.

Etkinliğin sonunda Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nun mehter takımı tarafından gösteri düzenlendi. Mehter gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Özbekistan'daki Türk işadamları Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi
Özbekistan'daki Türk işadamları Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi
Özbekistan'daki Türk işadamları Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi
Özbekistan'daki Türk işadamları Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi

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Kaynak: AA

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