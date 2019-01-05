Özbekistan'dan 45 Ülkeye Vize Muafiyeti
1 saat önce
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle 45 ülke vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti tanıdı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle 45 ülke vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti tanıdı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından bugün imzalanan Özbekistan'da turizmi geliştirmeye ilişkin yeni kararname ile 1 Şubat 2019'dan itibaren 45 ülke vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulanmaya başlanacak. 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren Avustralya
, Avusturya
, Andorra
, Arjantin
, Bulgaristan
, Bosna-Hersek, Belçika
, Brezilya
, Brunei, Büyük Britanya
ve Kuzey İrlanda
, Çek Cumhuriyeti
, Danimarka
, Estonya
, Finlandiya
, Hırvatistan
, Hollanda
, İrlanda, İzlanda
, İsveç
, İsviçre
, İspanya
, İtalya
, Kanada
, Karadağ
, Kıbrıs
, Letonya
, Litvanya
, Lihtenştayn, Lüksemburg
, Macaristan
, Malta
, Monako, Moğolistan
, Norveç
, Polonya
, Portekiz
, Romanya
, San Marino
, Sırbıstan
, Slovakya
, Slovenya
, Şili
, Vatikan
, Yeni Zelanda
ve Yunanistan
vatandaşlarına 30 gün süreli vizesiz Özbekistan seyahati imkanı sağlanacak. Bu kararname ile, Özbekistan'ın vatandaşlarına vize muafiyeti tanıdığı ülkeler sayısı 63'e ulaştı. - TAŞKENT
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:36 Kaynak: İHA
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