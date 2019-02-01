Özbekistan'dan 45 Ülkeye Vize Muafiyeti
1 saat önce
Özbekistan'da bugün itibarıyla 45 ülke için vize muafiyeti, 76 ülke için de sadeleştirilmiş vize uygulaması başladı.
Özbekistan
'da bugün itibarıyla 45 ülke için vize muafiyeti, 76 ülke için de sadeleştirilmiş vize uygulaması başladı. Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev tarafından ülkede turizmin geliştirilmesine ilişkin geçen ay imzalanan kararname yürürlüğe girdi.
Buna göre, bugünden itibaren Avrupa Birliği
ülkelerinin ağırlıkta olduğu 45 ülke vatandaşı vize almadan 30 gün boyunca ülkeye seyahat edebilecek. Kararnameyle ayrıca 76 ülke vatandaşı da Özbekistan vizesini "e-vize" uygulaması üzerinden sadeleştirilmiş şekilde 2 gün içerisinde alabilecek.
Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından Özbekistan'ın vize muafiyeti sağladığı ülke sayısı 64'e, sadeleştirilmiş vize rejimi uyguladığı ülke sayısı da 130'a yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:39 Kaynak: AA
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