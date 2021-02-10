Özbekistan'dan 5 ülkeye daha 10 günlük vizesiz seyahat hakkı - Son Dakika

Özbekistan'dan 5 ülkeye daha 10 günlük vizesiz seyahat hakkı

10.02.2021 09:01
Özbekistan'dan 5 ülkeye daha 10 günlük vizesiz seyahat hakkı, System.String[]

Özbekistan, son yıllarda sürdürdüğü turizmi geliştirme girişimleri kapsamında 5 ülkeye daha 10 günlüğüne vizesiz seyahat hakkı tanıdı.

Özbekistan, son yıllarda sürdürdüğü turizmi geliştirme girişimleri kapsamında 5 ülkeye daha 10 günlüğüne vizesiz seyahat hakkı tanıdı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından ülkede turizmin geliştirilmesine ilişkin imzalanan yeni kararnameye göre, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve Çin vatandaşları 1 Mart'tan itibaren 10 günlüğüne ülkeye vizesiz giriş yapabilecek.

Söz konusu ülkelerin vatandaşlarının bu haktan yararlanmak için üçüncü bir ülkeye veya kendi ülkesine dönüş için aldıkları uçak biletini ibraz etmeleri gerekiyor.

Çin vatandaşlarına şimdiye kadar uygulanan 7 gün olarak uygulanan ülkede vizesiz bulunma hakkı, bu kararnameyle 10 güne çıkarılmış oldu.

Özbekistan hükümeti, daha önce turizmi geliştirmeye yönelik aldığı kararlar kapsamında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 86 ülke vatandaşlarına 1-3 ay arasında değişen sürelerde ülkede vizesiz bulunma hakkı tanımıştı.???????

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'dan 5 ülkeye daha 10 günlük vizesiz seyahat hakkı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji gün gün uyardı! İstanbul'a kar geliyor Mutasyonun etkisinin görülmesi için 4 hafta veren uzmanlar uyarıyor: Bambaşka bir süreç başlayabilir Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu Kız arkadaşına mesaj atıp silahla kendini kalbinden vurdu Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi Esenyurt'ta küfürleşme kavgası! Çocukluk arkadaşını öldürdü Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" uzaya ilk uydu gönderen Rusya'da geniş yankı buldu
Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yenilgi rekoruna koşuyor Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yenilgi rekoruna koşuyor         
09:06
Fuhuş evine polis baskını: Müşteri isimlerini ve günlük kazançlarını tek tek not etmişler Fuhuş evine polis baskını: Müşteri isimlerini ve günlük kazançlarını tek tek not etmişler         
08:54
Juventus Başkanı Agnelli ile Inter'in hocası Conte maçtan sonra birbirlerine hakaret etti Juventus Başkanı Agnelli ile Inter'in hocası Conte maçtan sonra birbirlerine hakaret etti         
08:39
Kadir Şeker'e yöneltilen Kadir Şeker'e yöneltilen "kiralık katil" suçlamaları boş çıktı! Hepsini Özgür Duran'ın ailesi ve arkadaşı yapmış         
07:44
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
İbo Show'da fasıl krizi! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı İbo Show'da fasıl krizi! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı         
01:47
Fenerbahçe kupadan elendi! Taraftarlar, yenilginin faturasını tek bir isme çıkardı Fenerbahçe kupadan elendi! Taraftarlar, yenilginin faturasını tek bir isme çıkardı         
00:27
Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı         
23:45
Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi         
22:18
Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar         
21:24
Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü         
20:37
Can Yaman'la dolu dizgin aşk yaşayan İtalyan spikerden romantik paylaşım Can Yaman'la dolu dizgin aşk yaşayan İtalyan spikerden romantik paylaşım         
17:43
Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı         
15:49
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü         
15:47
Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu         
15:28
Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim         
13:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 09:21:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özbekistan'dan 5 ülkeye daha 10 günlük vizesiz seyahat hakkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei