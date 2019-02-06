Son Dakika Haberleri: Özbekistan'dan Afganistan'daki Müzakere Sürecine Destek

Özbekistan'dan Afganistan'daki Müzakere Sürecine Destek

1 saat önce

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ülkesinin, barış sürecinin herhangi bir aşamasında Afganistan hükümeti ile Taliban arasında doğrudan görüşmelerin kendi topraklarında düzenlenmesi için gerekli tüm koşulları oluşturmaya hazır olduğunu belirtti.

Özbekistan'dan Afganistan'daki Müzakere Sürecine Destek, System.String[]
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ülkesinin, barış sürecinin herhangi bir aşamasında Afganistan hükümeti ile Taliban arasında doğrudan görüşmelerin kendi topraklarında düzenlenmesi için gerekli tüm koşulları oluşturmaya hazır olduğunu belirtti.


Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamilov, çalışma ziyaretiyle ülkede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi ve Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı Tadamichi Yamamoto ile görüştü.

Görüşmede, bölgesel güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma, Afganistan'da barış ve istikrarın oluşturulması dahil Özbekistan ile UNAMA arasındaki iş birliği meseleleri ele alındı.


Yamamoto, görüşmede, BM'nin Afganistan'da barış sürecinin pekiştirilmesi, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ve altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi ve bölgesel iş birliğine kazandırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in öncülüğünde Özbekistan'ın tutarlı politikasını desteklediğini belirtti.

Kamilov da Özbek tarafının barış sürecinin herhangi bir aşamasında Afganistan hükümeti ile Taliban arasında doğrudan görüşmelerin kendi topraklarında düzenlenmesi için gerekli tüm koşulları oluşturmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Son dönemde Afganistan'daki barış sürecinde aktif rol almaya başlayan Özbekistan, Orta Asya'daki güvenlik ve istikrarı doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü için geçen sene Taşkent'te 70 ülke üst düzey yetkililerinin katıldığı Uluslararası Afganistan Konferansını düzenlemişti.

Ülkede ayrıca, Orta Asya ülkeleri ile Afganistan arasındaki iş birliğinin yeni formatı olan "Orta Asya+Afganistan (C5+1)" ve Orta Asya-Hindistan-Afganistan Dışişleri Bakanları toplantıları yapılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:18 Kaynak: AA

Özbekistan, Afganistan, Güncel
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