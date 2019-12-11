Özbekistan'dan Ankaralı yatırımcılara davet

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin 1,8 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu belirterek, "Hem Özbekistan'ın 25 milyar dolar düzeyindeki ticaretini hem de bu ticarette Türkiye'nin payını daha yukarıya taşımalıyız." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbekistan'ın tarihi İpek Yolu üzerindeki şehri Semerkant'ın Akderya ilçesi Belediye Başkanı Abilov Feruz Nematullayevich ve beraberindeki heyet Baran'ı ziyaret etti.

Baran, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, ATO olarak Özbekistan ile ticaret hacmini daha yüksek düzeye çıkarmak için her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Özbekistan ile Türkiye'nin tarihi bağları bulunduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi 1,8 milyar dolar düzeyinde. Hem Özbekistan'ın 25 milyar dolar düzeyindeki ticaretini hem de bu ticarette Türkiye'nin payını daha yukarıya taşımalıyız. Özbekistan'da birçok Türk müteahhitlik şirketi faaliyette bulunuyor. Onların yanında müşavirlik firmalarının da hizmet vermesini istiyoruz."

Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Projesi'nin iki ülke için büyük fırsatlar doğurduğuna işaret eden Baran, Ankara'dan Özbekistan'a direkt uçuşların başlatılması için de Türk Hava Yolları ile görüşmelere başladıklarını bildirdi.

İş insanlarına davet

Nematullayevich de Ankaralı iş insanlarını Semerkant'a davet etti. Nematullayevich, Türkiye'nin tecrübesinden yararlanarak ticari ilişkileri artırmak istediklerini bildirdi.