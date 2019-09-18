Son Dakika Haberleri: Özbekistan'dan bir serbest bölge daha
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Özbekistan'dan bir serbest bölge daha

1 saat önce

Özbekistan'da, vergi ve gümrük ödemelerinden muaf bir serbest ekonomi bölge daha kuruluyor.

Özbekistan'dan bir serbest bölge daha, System.String[]

Özbekistan'da, vergi ve gümrük ödemelerinden muaf bir serbest Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bölge daha kuruluyor.


Özbekistan Adliye Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kaşkaderya şehrinde Çırakçı Serbest Ekonomi Bölgesi'nin kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.


Kararnameyle serbest bölgede katma değeri yüksek, çağdaş teknolojilerle çalışacak ve ihracata yönelik üretim yapacak yerli ve yabancı sermayeli işletmelerin kurulması teşvik edilecek.

Çırakçı Serbest Ekonomi Bölgesi'nde kurulacak işletmeler, 10 yıla kadar vergi ve gümrükten muaf edilecek. Serbest ekonomi bölgesinin faaliyeti ilk etapta 30 yıl olarak belirlenirken, bu süre daha da uzatılabilecek.

3 milyon dolara kadar yatırım yapacak şirketler 3 yıl, 5 milyon dolara kadar yatırım yapacak şirketler 5 yıl ve 10 milyon dolardan fazla yatırım yapacak şirketler ise 10 yıl süreyle tüm vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak.

Serbest bölgede kurulacak işletmeler, ithal edecekleri ham madde, malzeme ve yedek parça için de gümrük vergisi ödemeyecek.

Özbekistan, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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