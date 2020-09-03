Özbekistan'dan Bursalı sanayicilere yatırım daveti - Son Dakika

Özbekistan'dan Bursalı sanayicilere yatırım daveti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dış ticareti artırmaya dönük projelerini pandemi sürecinde de hız kesmeden sürdürüyor.

Özbekistan'dan Bursalı sanayicilere yatırım daveti, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dış ticareti artırmaya dönük projelerini pandemi sürecinde de hız kesmeden sürdürüyor. BTSO, Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliği ile Özbekistan'daki yatırım imkanlarının değerlendirildiği toplantı düzenledi.

BTSO, Bursa iş dünyasının dış ticarette yol haritalarını belirlemek üzere gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Odanın Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Rusya'nın ardından UİB ile iş birliğiyle düzenlediği 'Özbekistan Pazarı, Ticaret ve Yatırım İmkanları' seminerine BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, UTİB Denetim Kurulu Üyesi Aşkın Kandil, Özbekistan Taşkent Ticaret Müşavirleri Abdullah Yavuz Türker, Hüseyin Ersin Topaloğlu ve Özbek-Türk İşadamları Derneği Başkanı Ercan Bulut ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.

"Hedef 5 milyar dolar"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener programın açılış konuşmasında, Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu belirterek, güçlü kardeşlik ve siyasi bağları artan ticaret hacmiyle desteklemek istediklerini söyledi. Türkiye'nin Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 4, ithalatında ise 5'inci sırada bulunduğunu belirten Şener, iki ülke arasında 2,4 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 5 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Bursa'dan Özbekistan'a 2019 yılında 52 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Cüneyt Şener, "Bursa, İstanbul'dan sonra Özbekistan'a en fazla ihracat yapan vilayet. Özbekistan'a ihracat gerçekleştiren Bursalı işletme sayısı da 150'ye yaklaştı. Bursa'da Özbekistan sermayeli 11 firma bulunmaktadır. 2017 yılında 33 milyon dolar olan Bursa-Özbekistan ticaret hacmi geçen sene 54 milyon dolara yükseldi. Ancak bu rakamları kesinlikle yeterli görmüyoruz. İşbirliklerimizi artırarak ticaretimizi çok daha yüksek bir seviyeye taşımayı arzu ediyoruz." dedi.

Özbekistan Taşkent Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker, Özbekistan'ın tabii kaynaklar bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Ülkede kamu yatırım ve desteklerinin yatırımcıya güven verdiğini kaydeden Türker, "Özbekistan, genel itibariyle makine ithal ediyor. Türkiye ise ağırlıklı olarak hammadde niteliğinde ürünleri ülkemize satıyor. Burada bakır ürünleri ilk sırada. Tarım, turizm, gıda, inşaat ve elektrik malzemeleri, elektrik üretimi, bilgi teknolojileri, kuyumculuk ve depolama gibi potansiyel yatırım alanlarımız öne çıkıyor. Özbekistan komşularıyla kronik hale gelen sorunları çözme konusunda kararlı bir şekilde hareket ediyor. Rusya, Çin ve Batı bloku ülkeleri ile dengeli sürdürülen politikalar, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Vergideki reformlar yatırımı artırdı

Özbek-Türk İşadamları Derneği Başkanı Ercan Bulut, Özbekistan'ın bölgede en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olduğunu ifade ederek, ülkenin 2017 yılının Eylül ayından itibaren liberal ekonomiye geçtiğini ve ekonomide yepyeni bir döneme başladığını kaydetti. Bulut, "Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 26'lık büyüme ile 42 milyar dolara ulaştı" dedi. Özbekistan'ın vergilendirme sistemlerinde yatırımcıya önemli avantajlar sunan bir ortam oluşturduğunu kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

"Özbekistan'da vergi yükünü azaltma konusunda önemli bir reform gerçekleştirildi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda farklı adımlar atıldı. Özbekistan'ın en büyük hedeflerinden birisi turizm sektöründe iş hacmini geliştirmek. Vasıflı iş gücü konusunda da önemli avantaja sahipler. Özbekistan'da 86 ülke vize muafiyetine sahip."

Özbekistan'a 41 milyon dolar ihracat

UTİB Denetim Kurulu Üyesi Aşkın Kandil, Türkiye'nin Özbekistan'a 2019 yılında 1 milyar 128 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Türkiye'nin genel ihracatında Özbekistan 30'uncu sırada yer aldı. Ocak-Temmuz 2020 döneminde Özbekistan, ülkemizin ihracatında 34'üncü sırada bulunuyor. UİB aracılığıyla 2019 yılında Özbekistan'a 41 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu rakamlarda otomotiv ve tekstil birliklerinin ağırlığı söz konusu. İhracatçılar birliği olarak Özbekistan ile Bursa arasındaki ticaret köprüsünün gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Özbekistan, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 13:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özbekistan'dan Bursalı sanayicilere yatırım daveti - Son Dakika Ekonomi

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