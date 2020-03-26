Özbekistan'dan getirilen 232 Türk vatandaşı, Sakarya'da karantinaya alındı - Son Dakika

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Özbekistan'dan getirilen 232 Türk vatandaşı, Sakarya'da karantinaya alındı
6 saat önce
ÖZBEKİSTAN'dan Türkiye'ye getirilen 232 kişi, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Abdurrahman Gürses KYK Yurdu'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.
ÖZBEKİSTAN'dan Türkiye'ye getirilen 232 kişi, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Abdurrahman Gürses KYK Yurdu'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.
Özbekistan'dan ülkeye getirilen 232 Türk vatandaşı, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından otobüslerle Sakarya Hendek'te bulunan Abdurrahman Gürses KYK Yurdu'na getirildi. Burada otobüslerden sırayla indirilen ve sağlık taramasından geçirilen 232 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları ayrı odalara yerleştirildi. Polis ve jandarma ekipleri de yurdun çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:51 Kaynak: DHA
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