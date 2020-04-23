Özbekistan'dan getirilen 289 Türk vatandaşı Kayseri'de İstiklal Marşı ile karşılandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Özbekistan'dan yurda getirilen 289 Türk vatandaşı, Kayseri'de İstiklal Marşı ile karşılanıp gözlem altında tutulacakları yurtlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 289 kişi, Özbekistan'dan kalkan uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Melikgazi ve Hunat Hatun öğrenci yurtlarına götürüldü.

Burada, "İstiklal Marşı" ile karşılanan ve Türk bayrakları hediye edilen vatandaşlar, kontrollerinin ardından odalarına yerleştirilmeye başlandı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Kayseri Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.