Son Dakika Haberleri: Özbekistan'dan iş yapma kolaylığında "önemli" ilerleme
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Özbekistan'dan iş yapma kolaylığında "önemli" ilerleme

1 saat önce

Son yıllarda iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli reformlar yapan Özbekistan, iş ortamının iyileştirilmesinde en fazla ilerleme kaydeden ilk 20 ülke arasında yer aldı.

Özbekistan'dan iş yapma kolaylığında

Son yıllarda iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli reformlar yapan Özbekistan, iş ortamının iyileştirilmesinde en fazla ilerleme kaydeden ilk 20 ülke arasında yer aldı.

Dünya Bankası Taşkent Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde geçen yıla göre 7 basamak yükselerek 69. sıraya çıktı.

Özbekistan, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde, iş yapma ortamının iyileştirilmesinde en fazla ilerleme kaydeden ilk 20 ülke arasında yer aldı.

Özbekistan'ın iş yapma ortamının iyileştirilmesinde en fazla ilerleme sağlayan ilk 20 ülke arasında yer almasına imkan veren 4 önemli reformun; yatırımcıların korunması, vergilendirme, uluslararası ticaret kuralları ve ticari sözleşmelerin uygulanmasını kolaylaştırması olduğu belirtildi.

Özbekistan'da hükümet, 2022 yılına kadar İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde ilk 20 ülke arasına girmeyi hedefliyor. Hükümet, bu amaçla "Yol Haritası" ve "İş Yapma Kolaylığı-2022" hedeflerini belirlemişti.

2014 yılında Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 146. sırada yer alan Özbekistan, son yıllarda gerçekleştirdiği reform ve değişimlerin ardından 2018'de 76. sıraya yükselmişti.

Dünya Bankası, Özbekistan, Taşkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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